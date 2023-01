Sean S. Cunningham pracuje nad nową wersją ''Piątku trzynastego''. To jednak nie wszystko... 0

Sean S. Cunningham, reżyser pierwszego filmu z serii '’Piątek trzynastego'’ pracuje nad nową wersją tego kultowego slashera. To z pewnością świetna wiadomość dla wszystkich fanów znanego z tych produkcji maniakalnego zabójcy.

Wokół cyklu '’Piątek trzynastego'’ niewiele się działo przez ostatnie kilka lat, a to za sprawą uwikłania w sądową batalię o prawa autorskie pomiędzy Cunninghamem a Victorem Millerem, scenarzystą filmu z 1980 roku. Proces dobiegł końca w 2021 roku. To w końcu otworzyło drogę do realizacji nowych projektów o mordercy w hokejowej masce.

Pierwszym projektem jest serialowy prequel Crystal Lake realizowany dla Peacock. W jego realizację zaangażował się Miller. Cunningham zaś planuje restart serii w postaci pełnometrażowego dzieła. Pomysłodawcami fabuły są Jeff Locker i Jeremy Weiss. Jak mówią mają oni dwa plany na film. Albo powstanie typowy reboot, a więc historia opowiedziana zostanie na nowo albo doczekamy się bezpośredniej kontynuacji oryginalnego Piątku trzynastego.

Co ciekawe reboot Piątku trzynastego to nie jedyny projekt, nad którym Locker i Cunningham pracują. Chcą oni także nakręcić nową wersję horroru Dom z 1986 roku. Trwają już pierwsze prace nad scenariuszem. Oryginał opowiadał o mężczyźnie, który po śmierci swojej ciotki wprowadza się do jej wiktoriańskiej rezydencji. Ma nadzieję, że w nowym otoczeniu w spokoju napisze swoją kolejną książkę. Szybko jednak odkrywa, że dom nie jest normalny. Mężczyzna pada ofiarą przerażających nawiedzeń.

Reboot ’’Domu’’ będzie opierał się na oryginalnym pomyśle, ale wyobrazi nam na nowo tą klasyczną serię. Będzie mnóstwo świetnych straszydeł, kilka nowych, ale i kilka potworów z oryginału. Ukażemy kilka naprawdę zabawnych, ale i kilka niezwykle przerażających zabójstw powiedział Locker.

Źrodło: Dark Horizons