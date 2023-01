Anthony Hopkins w serialu o gladiatorach. Za sterami Roland Emmerich 0

Weteran filmów pełnometrażowych, aktor znanym szerokiej publiczności z doskonale odegranej roli Hannibala – Anthony Hopkins dołączył do obsady serialu Those About to Die, którego akcja rozgrywać będzie w starożytnym Rzymie, w czasach kiedy dochodziło do walk gladiatorów.

Anthony Hopkins, ''Czerwony smok''

Hopkins to pierwszy aktor, który oficjalnie został ogłoszony członkiem obsady serialu Those About to Die. Wcieli się on w jedną z pierwszoplanowych ról. Odtwórca Hannibala sportretuje rzymskiego cesarza Wespazjana będącego także głową rodu Flawiuszów.

Dla Hopkinsa to pierwszy duży projekt telewizyjny od czasu pojawienia się w serialu Westworld. Those About to Die powstaje dla platformy Peacock. Za kamerą produkcji stanie Roland Emmerich, reżyser takich pełnometrażowych filmów jak 2012 czy Dzień Niepodległości.

Akcja serialu osadzona zostanie w brutalnym i skorumpowanym świecie, w którym dochodzi do walk gladiatorów. Ludzie należący do różnych części rzymskiego społeczeństwa spotykają się na arenie w walce na śmierć i życie. Cesarz Wespazjan to sprawdzony w boju, pochodzący z wsi wojownik, który zdobył tron po zwycięstwie w krwawej, trwającej 10 lat wojnie domowej. Starzejący się władca jest coraz częściej pogardliwie traktowany, głównie przez patrycjuszy, którzy pragną wprowadzić na tron swojego człowieka.

Scenarzysta serialu Robert Rodat w swojej pracy opiera się na książce non-fiction Daniela Mannixa. Zdjęcia do Those About to Die rozpocząć mają się w tym roku we Włoszech.

