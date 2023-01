''Vampire Academy'' skasowane po emisji 1. sezonu 0

Niestety, ale serial Vampire Academy powstały dla Peacock na podstawie bestsellerowej serii powieści Richelle Mead został skasowany po emisji zaledwie jednego sezonu.

fragment plakatu promującego serial ''Vampire Academy''

Produkcja ta zadebiutowała we wrześniu ubiegłego roku. Pomimo względnie dobrych opinii, serial nie zyskał wystarczająco dużej oglądalności, aby było sens go kontynuować i wydawać pieniądze na jego realizację.

Projekt pochodzi od Julie Plec, producentki innych wampirycznych seriali takich jak Pamiętniki wampirów czy The Originals, które to osiągnęły niebywały sukces. Vampire Academy to się jednak nie udało.

Tytułowa akademia to tajemna szkoła z internatem, w której uczą się członkowie królewskich rodzin oraz trenują hybrydy, aby móc chronić ich przed dzikimi wampirami zwanymi strzygami, które chcą zniszczyć królewskie rody. Główne bohaterki to Lissa i Rosa, kobiety należące do dwóch różnych światów, które łączy wielka przyjaźń.

Rose to Dhampira, hybryda człowieka i wampira, ucząca się na strażnika chroniącego członków królewskich rodów uczęszczających do tytułowej akademii, zaś Lissa to księżniczka Moroi, wampirów królewskich, ale śmiertelnych, dlatego potrzebujących strażników. W rolach głównych wystąpiły Sisi Stringer jako Rose i Daniela Nieves jako Lissa.

