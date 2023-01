Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Już w najbliższy piątek do kin wejdzie piękny przygodowy film Pimi z Krainy Tygrysów. W polskiej wersji językowej usłyszymy Maję Ostaszewską, Pawła Szymańskiego, Piotra Tołoczko i Otara Saralidze.

"Pimi z Krainy Tygrysów"

CZĘŚĆ DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY BILETÓW NA FILM PIMI Z KRAINY TYGRYSÓW ZOSTANIE PRZEZNACZONA NA DZIAŁALNOŚĆ AZYLU DLA TYGRYSÓW, KTÓRYM KIERUJE PANI EWA ZGRABCZYŃSKA.

Tygrysy są wyjątkowymi zwierzętami, zagrożonymi wyginięciem, a ich populacja cierpi nie tylko z powodu procesów dewastacji środowiska naturalnego przez człowieka i polowań, ale także nielegalnej hodowli i posiadania, przemytu czy wreszcie utrzymywania w menażeriach i cyrkach. Musimy je chronić! Jedną z dróg ocalenia jest edukacja i rozpowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń oraz potrzeby ochrony jednego z najpiękniejszych drapieżników naszej planety. Poznańskie zoo w misję i działania na rzecz tygrysów włączyło się wieloma akcjami ich ratowania, jak również budową Azylu dla Nieumarłych – zwierząt, które człowiek skazał na szczególne cierpienie i które odzyskały możliwość życia w godnych, spełniających ich potrzeby biologiczne warunkach. Zachęcamy do wsparcia naszych działań i jednocześnie obejrzenia niezwykłej opowieści o losach dwójki sierot: chłopca i tygrysicy, których losy splatają się w walce o wolność, bezpieczeństwo i przyjaźń. Część dochodu z biletów wesprze tygrysy ewakuowane przez poznańskie zoo z pożogi wojennej w Ukrainie, które odzyskały spokój w Azylu dla Nieumarłych.

W tej chwili w poznanńskim Azylu spotkać można tygrysy: Miszę – spokojnego, powolnego i nieśpiesznego leniucha, Magnolię – rudą kulkę energii, sympatyczną i stroniącą od konfliktów, Uvalisę – panią pierwszą do wszystkiego, zaczepialską w zabawie, Jassego – strachliwego, dla którego wszystko co nowe może być niebezpieczne, woli więc stare i znane niż nowe i nieznane oraz Yrreda – zero strachu, wszystko jest jego, tu i teraz, biada temu, który nie poda jedzenia na czas, Pavarotti wśród tygrysów (dużo "śpiewa" i gada po tygrysiemu).

Pimi z Krainy Tygrysów to wzruszający i pełen przygody film, który zaintryguje i zapewni rozrywkę całej rodzinie. To opowieść o chłopcu, tygrysie bengalskim oraz ich niesamowitej podróży na szczyty Himalajów. Trudno znaleźć kogoś, kto oparłby się urokowi młodego tygryska, kiedy ma zaledwie trzy lub cztery miesiące. Paski na jego gęstym futrze są jeszcze niewyraźne. Zanim tygrysek stanie się silnym i szlachetnym drapieżnikiem, władcą dżungli, jest narażony na wiele niebezpieczeństw. Właśnie to dzieje się w opowieści o przyjaźni i przygodzie: Balmani, czyli ludzkie dziecko, ratuje tygryska, który zostaje oddzielony od matki. Razem przeżyją jedną z największych przygód życia: prawdziwą przyjaźń!

