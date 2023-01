Znamy scenarzystów filmu ''Hot Wheels'' 0

Warner Bros. Pictures, Mattel Films i Bad Robot współpracują przy realizacji filmu akcji '’Hot Wheels'’ inspirowanego popularną linią zabawek firmy Mattel. Projekt jest jeszcze we wczesnej fazie rozwoju. Jak się dowiedzieliśmy właśnie zaangażowano scenarzystów.

Scenariusz Hot Wheels napiszą Dalton Leeb i Nicholas Jacobson-Larson. Duet ten odpowiada za skrypt do sprzedanego Netflixowi filmu science-fiction Endurance. Napisali oni także scenariusz mrocznej komedii Strongman, który w 2017 roku trafił na Czarną Listę. To lista najlepszych scenariuszy, które do tej pory nie zostały zrealizowane.

Hot Wheels to 54-letnia marka samochodów-zabawek firmy Mattel, która jest reklamowana jako wiodąca na świecie franczyza tego typu produktów. W ofercie znajdują się najgorętsze i najbardziej eleganckie samochody, monster trucki, a także motocykle. Według The NPD Group/Retail Tracking Service "Hot Wheels" to najlepiej sprzedająca się marka zabawek na świecie – ponad 8 miliardów pojazdów.

Film ma być niesamowicie dynamiczny. Dojdzie w nim do połączenia najgorętszych samochodów, monster trucków oraz motocykli. To dla fanów motoryzacji pozycja obowiązkowa.

Źrodło: Collider