Letni obóz i kryjące się w lesie zło - zobacz zwiastun horroru ''She Came from the Woods'' 0

W sieci zadebiutował zwiastun horroru She Came from the Woods. Produkcja ta bazuje na klasycznym połączeniu jakim jest letni obóz dla młodzieży i czające się wokół niego zło.

fragment plakatu promującego film ''She Came from the Woods''

Akcja filmu rozgrywa się w ostatni dzień lata na obozie Briarbrook. Dzieci przygotowują się do powrotu do domu, ich opiekunowie zaś na ostatnią noc dzikiej imprezy. Przy ognisku, w środku nocy grupa imprezowiczów przytacza starą legendę o duchu znanym jako Siostra Agata. W ramach opowieści biorą oni udział w rytuale przywołania ducha. Dla nich to świetna zabawa, jednak rytuał zadziałał. Obóz został przeklęty. Zły duch zaczyna zbierać swoje żniwo, a ocaleli, muszą stanąć wspólnie do walki przeciwko istniejącemu od dziesięcioleci złu.

Oto wspomniana zapowiedź:

Oraz plakat promujący horror:

Scenariusz filmu opiera się na krótkometrażówce z 2017 roku. Za napisanie obu produkcji odpowiadają bracia Carson i Erik Bloomquist. Za kamerą stanął drugi z nich. W obsadzie znajdują się m.in. Cara Buono, William Sadler, Michael Park, Adam Weppler, Spencer List i Clare Foley.

Film wejdzie do kin już 10 lutego. She Came ftom the Woods światową premierę odbyło w ubiegłym roku na FrightFest, festiwalu filmów fantasy i horrorów mającym miejsce w Wielkiej Brytanii. Produkcja po seansie opisywana była jako coś co łączy motywy z wielu slasherów z lat 80. niosąc w sobie zarówno horror, jak i komedię, a wszystko to z dużą ilością krwi w celu zadowolenia fanów gatunku.

Źrodło: Collider