Oto prawdziwi bohaterzy kina akcji na nowym zdjęciu z planu filmu ''Red One'' 0

Pomimo, iż do premiery filmu Red One pozostał jeszcze prawie rok, to Dwayne Johnson chętnie publikuje nowe materiały z planu swojego kolejnego filmu akcji. Tym razem mamy możliwość spojrzenia na dwójkę głównych bohaterów kroczących prawdopodobnie ku przygodzie.

Opublikowane zdjęcie aż kipi klimatem akcji. Widzimy na nim Dwayne Johnsona i J.K. Simmonsa, który wciela się w Świętego Mikołaja. Jednak jego ubiór nie do końca przypomina ten z jakim kojarzymy wręczającego nam 6 grudnia prezenty miłego pana. Tu Święty Mikołaj to raczej superbohater w skórzanym stroju ruszający na przedświąteczną akcję ratowania czyjegoś życia.

Fabularne szczegóły produkcji trzymane są w dalszym ciągu w tajemnicy. Jedyne co zdradzono, to że ma to być wysokobudżetowa, pełna akcji komedia przygodowa, która przeniesie nas w różne zakątki kuli ziemskiej. Red One ma zapoczątkować nowe uniwersum filmów świątecznych mających w sobie jednak dużo z typowego akcyjniaka pełnego wybuchów i pościgów.

Za reżyserię i produkcję Red One odpowiada Jake Kasdan. Scenariusz napisał Chris Morgan, najbardziej znany z serii '’Szybcy i wściekli'’, opierając się na historii wymyślonej przez Hirama Garcię. Obsadę uzupełniają Lucy Liu, Chris Evans, Kiernan Shipka, Nick Kroll i Kristofer Hivju.

Data premiery filmu nie została jeszcze ustalona, ale jak wcześniej wspominano już na platformie Amazon Prime Video, dla której powstaje, zadebiutuje on w okresie tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia.

Źrodło: Instagram