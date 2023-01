Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"SKINAMARINK" - najbardziej przerażający film roku w kinach już od 10 lutego 0

10 lutego do kin trafi coś naprawdę wyjątkowego – viralowy przebój horroru, czyli Skinamarink w reżyserii Kyle’a Edwarda Balla. Film określony już mianem "najbardziej przerażającego horroru roku" będzie dostępny w kinach tylko przez trzy dni – od 10 do 12 lutego – a później nie zostanie nigdy zaprezentowany w Polsce publicznie.

Dwójka dzieci budzi się nocą i odkrywa, że z domu zniknął ich ojciec, a także wszystkie drzwi i okna. Skinamarink to kanadyjski, szalenie niskobudżetowy (budżet wyniósł zaledwie 15 tysięcy dolarów) horror nakręcony przez Kyle’a Edwarda Balla. Film stał się viralem po premierze na festiwalach kina grozy i szybko zawładnął wyobraźnią miłośników gatunku.

Skinamarink wszedł do amerykańskich kin 13 stycznia i (mimo bardzo ograniczonej liczby kin) zarobił 800 tysięcy dolarów w pierwszy weekend, a pod względem liczby sprzedanych biletów na kino wyprzedził takie przeboje jak Wieloryb czy Fabelmanowie.

Film Balla trenduje obecnie na Twitterze i TikToku. Widzowie porównują go do fenomenów takich jak Paranormal Activity i Blair Witch Project. Już mówi się o tym, że to tytuł kultowy, który buduje grozę w sposób, jakiego kino jeszcze nie znało.

Źrodło: Velvet Spoon