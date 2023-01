Christoph Waltz z główną rolą w ''Old Guy'', filmie Simona Westa 0

Christoph Waltz zdobywca Oscara za Bękarty wojny i Django, otrzymał główną rolę w komedii akcji '’Old Guy'’, którą wyreżyseruje człowiek odpowiedzialny za Jokera, Tomb Raider i Niezniszczalni 2, a więc weteran dobrego kina akcji.

Christoph Waltz, ''Spectre''

Waltz w produkcji sportretuje starzejącego się zabójcę na zlecenie Terry’ego Eubanksa, który pomimo lat wciąż wierzy, że dalej jest najlepszy w swoim fachu. Uważa, że utknął w rutynie, jest więc bardzo zadowolony, gdy jego pracodawcy dają mu nową misję. Nie wie, iż jest nią wyszkolenie Wihlborga, zabójcę z nowego pokolenia. Razem mają wyeliminować członków konkurencyjnego syndykatu przestępczego. Podczas misji odkrywają jednak prawdziwy cel pracodawcy: usunięcie starej gwardii zabójców i zastąpienie ich świeżą krwią. Początkowo niedopasowany duet zaczyna łączyć więź, a doświadczenie Terry’ego i błyskotliwość ucznia umożliwia im obrócenie w perzynę planów zleceniodawców.

Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się wiosną w Belfaście, w Irlandii Północnej. Za kamerą stanie Simon West, a pracować będzie on na scenariuszu Grega Johnsona. Waltz to na razie jedyny potwierdzony członek obsady Old Guy.

