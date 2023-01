Kultowi bohaterowie Wallace i Gromit powrócą w nowej animacji 0

Klasyczny duet wraca na ekrany kinowe, oficjalnie trwają prace nad zupełnie nowym filmem z serii Wallace i Gromit. Ogłoszenie pojawiło się podczas celebracji 30 lecia debiutu Wallace & Gromit: Wściekłe gacie. Za powstanie odpowiadać będzie Aardman Animations, a animacja zadebiutuje na Netflixie.

kadr z filmu "Wallace i Gromit: Klątwa królika"

Ostatni pełnometrażowy występ tytułowego duetu miał miejsce w 2005 roku wraz z premierą Wallace i Gromit: Klątwa królika, który zdobył Oscara dla najlepszego pełnometrażowego filmu animowanego. Postacie nadal występowały w kilku animowanych filmach krótkometrażowych aż do 2008 roku i produkcji Wallace i Gromit: Kwestia tycia i śmierci. Seria przetrwała z kilkoma spin-offami, takimi jak serial Shaun the Sheep, który ostatecznie doprowadził do powstania dwóch filmów fabularnych.

To bardzo ekscytujące, że pracujemy nad zupełnie nowymi historiami Wallace’a i Gromita, podczas gdy świętujemy rocznicę tak ważnego momentu w historii bohaterów. Wallace & Gromit: Wściekłe gacie był filmem szczególnym dla nas wszystkich w Aardman. To wspaniałe, że nadal znajduje nowych fanów i że możemy zapewnić im więcej przygód.

powiedział Nick Park, jeden ze współzałożycieli Aardman

Nie ustalono jeszcze oficjalnej daty premiery nadchodzącego filmu ale oczekuje się, że film zadebiutuje w serwisie Netflix w najbliższej przyszłości.

Źrodło: comicbook.com