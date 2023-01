Zwiastun serialu "Lucky Hank" od twórców "Zadzwoń do Saula" 0

AMC w końcu udostępniło zwiastun serialu Lucky Hank, nadchodzącej adaptacji powieści Richarda Russo z 1997 roku, zdobywcy nagrody Pulitzera, zatytułowanej Straight Man. Seria ma zadebiutować 19 marca.

kadr z serialu "Lucky Hank"

Głównym bohaterem produkcji AMC jest Bob Odenkirk, znany jak tytułowy bohater Zadzwoń do Saula, który niedawno miał swój finał po 6. sezonach emisji. Aktor wciela się w Hanka, profesora college’u, którego nikt nie lubi.

Serial będzie koncentrować się wokół opowieści o kryzysie wieku średniego, której akcja toczy się w Railton College. Historia zostanie opowiedziana oczami Williama Henry’ego Devereaux Jr. (Odenkirk), nieprawdopodobnego przewodniczącego wydziału anglistyki w bardzo niedofinansowanej uczelni w Pensylwanii.

Do Odenkirka dołączą Mireille Enos, Olivia Scott Welch, Suzanne Cryer, Diedrich Bader, Sara Amini i Cedric Yarbrough, a także Kyle MacLachlan, Tom Bower i Chris Diamantopoulos. Serial zostanie zaadaptowany i wyprodukowany przez Aarona Zelmana i Paula Liebersteina, a reżyserem będzie Peter Farrelly. Producentami wykonawczymi są Odenkirk, Farrelly, Russo, Naomi Odenkirk i Marc Provissiero.

Będzie to kolejna współpraca na linii Odenkirk i AMC po ponad siedmiu latach przy Zadzwoń do Saula. Za główną rolę w serialu AMC zdobył pięć nominacji do Złotego Globu i dziesięć nominacji do nagrody Emmy, w tym dla najlepszego aktora w serialu dramatycznym.

Źrodło: comingsoon.net