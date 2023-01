Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Russell Crowe zaprzecza doniesieniom dotyczącym jego powrotu w "Gladiatorze 2" 0

Po tym, jak pojawiły się pierwsze plotki o pomyśle stworzenia drugiej części Gladiatora, zaczęto spekulować na temat powrotu odtwórcy roli głównej widowiska historycznego Ridleya Scotta. Co na ten temat mówi sam Russell Crowe?

Gladiator 2 zostało już oficjalnie zapowiedziany. Wiemy, że fabuła będzie kręciła się wokół Lucjusza, syna Lucilli granej w oryginale przez Connie Nielsen i siostrzeńca Kommodusa, złoczyńcy granego przez Joaquina Phoenixa w przeboju z 2000 roku. W rolę główną ma się wcielić Paul Mescal, który w tym tygodniu zdobył swoją pierwszą oscarową nominację.

A co z Russellem Crowe'em? Aktor udzielił wywiadu, w którym zdementował doniesienia dotyczące jego powrotu i oto co odpowiedział na pytanie o to, czy zagra w sequelu:

Nie! Nie wiem jak Ridley kształtuje tę historię. Ale tak, pamiętasz, był mały dzieciak, który chciał pokonać Gladiatora? Co prowadzi do przemówienia "Nazywam się…". Teraz dorósł i jest cesarzem. Nie wiem, co jeszcze dzieje się w tym aspekcie, ale taki jest pomysł.

Wiele osób uważa, że z marketingowe punktu widzenia, pojawienie się Maximusa Decimusa Meridiusa ma sens. Problem jest jednak taki, że postać umiera. Po dokonaniu zemsty na Kommodusie, tytułowy Gladiator ginie i łączy się ze swoją rodziną w zaświatach.

Wydaje się, że pomysł Ridleya Scotta na skupieniu się na zupełnie nowej postaci, która musi zmierzyć się z dziedzictwem Kommodusa i Maximusa jest dużo ciekawszy. Data premiery Gladiatora 2 nie jest jeszcze znana.

Źrodło: Comicbookmovie