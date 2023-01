Zwiastun serialu sci-fi "The Ark" od scenarzysty "Dnia Niepodległości" 0

SYFY wypuściło zwiastun swojego najnowszego oryginalnego serialu The Ark. Za powstanie tej produkcji science-fiction odpowiada Dean Devlin znany z takich hitów jak Dzień Niepodległości, czy Uniwersalny żołnierz.

kadr z serialu "The Ark"

Serial opowiada historię statku kosmicznego Ark One i jego załogi, których celem jest uratowanie ludzkiej rasy. Akcja toczy się w przyszłości, po tym jak kolonizacja planety stała się koniecznością dla przetrwania. Mając ponad rok do przybycia na planetę docelową, Ark One dotyka katastrofa, która prowadzi do zniszczenia niektórych części statku kosmicznego, utraty zapasów podtrzymujących życie i śmierci części załogi, w tym przywódców misja. Pozostała przy życiu ekipa musi współpracować, aby przetrwać i ukończyć swoje zadanie, ale aby to zrobić, muszą stać się najlepszymi wersjami samych siebie.

W serialu występują Christie Burke jako porucznik Sharon Garnet, Richard Fleeshman jako porucznik James Brice, Reece Ritchie jako porucznik Spencer Lane, Lisa Brenner jako Susan Ingram, Christina Wolfe jako Cat Brandice, a także Stacey Read, Ryan Adams, Tiana Upcheva, i Milesa Barrowa. Devlin i Jonathan Glassner są współprowadzącymi show i producentami wykonawczymi obok Marca Roskina i Rachel Olschan-Wilson z Electric Entertainment.

Seria będzie miała swoją premierę 1 lutego 2023 roku.

