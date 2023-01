Rubble z "Psiego patrolu" otrzymał swój własny serial "Rubble & Crew". Jest zapowiedź 0

Jest szorstki, twardy i prawie gotowy do walki! Wszyscy fani serialu Psi patrol, na pewno są zadowoleni, ponieważ już 3 lutego zadebiutuje nowa produkcja Rubble & Crew. Seria jest spin-offem przeboju Nickelodeon, a w zapowiedzi możemy zobaczyć zespół rodzinny Rubble’a.

baner promujący serial "Rubble & Crew"

Wyprodukowany przez Spin Master Entertainment, spin-off Psiego patrolu koncentruje się na ulubionej przez fanów postaci Rubble, podążając za nim i jego rodziną, gdy używają swoich niesamowitych pojazdów budowlanych do budowy i naprawy wszystkiego, czego potrzebuje miasto Builder Cove.

Pierwszy odcinek Rubble & Crew pojawi się 3 lutego i nosi tytuł The Crew Builds a Bridge. W tym odcinku będziemy śledzić barwną rodzinę Rubble’a, która przygotowuje się do budowy mostu. Ale kiedy nikczemny Speed ​​Meister próbuje zmienić te plany, Rubble i jego rodzina zmieniają kurs, aby uratować sytuację. Speed ​​Meister to stary wróg z Psiego Patrolu. Cały sezon składać się będzie z 26 epizodów.

Dodajmy także, że to nie jedyna produkcja ze świata Psiego patrolu, w drodze jest też drugi film, PAW Patrol: The Mighty Movie, którego premiera planowana jest na październik 2023 roku.

