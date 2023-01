Tajemniczy koniec zespołu w zwiastunie adaptacji bestsellera "Daisy Jones & The Six" 0

Amazon Studios w końcu wypuściło pierwszy zwiastun Daisy Jones & the Six nadchodzącego dramatu muzycznego opartego na bestsellerowej powieści Taylora Jenkinsa Reida o tym samym tytule. Miniserial zadebiutuje 3 marca, a nowe odcinki będą publikowane w każdy piątek do 24 marca wyłącznie w Prime Video.

kadr z serialu "Daisy Jones & The Six"

W 1977 roku Daisy Jones & The Six byli na szczycie świata. Prowadzony przez dwóch charyzmatycznych wokalistów – Daisy Jones i Billy’ego Dunne’a – zespół przeszedł drogę od zapomnienia do sławy. A potem, po wyprzedanym koncercie w Soldier Field w Chicago, ogłosili koniec. Teraz, po dziesięcioleciach, członkowie zespołu w końcu zgadzają się ujawnić prawdę. To opowieść o tym, jak kultowy skład upadł u szczytu swojej potęgi

Seria jest tworzona przez Scotta Neustadtera i Michaela H. Webera, a Neustadter i Will Graham są showrunnerami i producentami wykonawczymi. W limitowanym dramacie występują Riley Keough jako Daisy Jones, Sam Claflin jako Billy Dunne, Camila Morrone jako Camila Dunne, Will Harrison jako Graham Dunne, Suki Waterhouse jako Karen Sirko, Josh Whitehouse jako Eddie Roundtree, Sebastian Chacon jako Warren Rhodes, Nabiyah Be jako Simone Jackson i Tom Wright jako Teddy Price, a gościem specjalnym był Timothy Olyphant jako Rod Reyes.

Źrodło: comingsoon.net