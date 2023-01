Twórca Złotych Maliny przeprasza po nominacji nieletniej i zmienia regulamin 0

Po ostrej reakcji środowiska filmowego po nominacji 12-letniej Ryan Kiery Armstrong do tytułu Najgorszej Aktorki, Złote Maliny wprowadziły limit wiekowy dla swoich nominacji i usuną nazwisko aktorki z karty do głosowania.

kadr z filmu "Podpalaczka"

W oświadczeniu założyciel Malin, John Wilson, przeprosił za wstępną nominację. Wilson powiedział również, że w przyszłości nikt poniżej 18 roku życia nie będzie mógł być nominowany do żadnej z ich nagród. Posunięcie to następuje po dużym sprzeciwie, że rozdanie nagród – które jest świętem najgorszych filmów i występów roku – wymieniło Armstrong jako jedną z nominowanych do Najgorszej aktorki ze względu na jej występ w filmie z 2022 roku Podpalaczka. Gdy nominacja została upubliczniona, spotkała się z niemal natychmiastową reakcją, w tym ze strony wielu osób ze świata Hollywood.

Czasami robisz coś bez zastanowienia, a potem ktoś Ci to uświadamia. Wtedy to zrozumiesz. To dlatego w pierwszej kolejności stworzono Maliny. Niedawna uzasadniona krytyka wyboru 11-letniej Armstrong jako kandydatki do jednej z naszych nagród zwróciła naszą uwagę, jak niewrażliwi byliśmy w tym przypadku. W rezultacie usunęliśmy nazwisko aktorki z ostatecznego głosowania, które nasi członkowie oddadzą w przyszłym miesiącu. Uważamy również, że należą się pani Armstrong publiczne przeprosiny i pragniemy powiedzieć, że żałujemy każdej krzywdy, jakiej doznała w wyniku naszych wyborów. Wyciągnąwszy wnioski z tej lekcji, chcielibyśmy również ogłosić, że od tego momentu przyjmujemy wytyczne dotyczące głosowania, które wykluczają możliwość ubiegania się o nagrody przez wykonawców lub filmowców poniżej 18 roku życia. Nigdy nie zamierzaliśmy pogrzebać niczyjej kariery. Dlatego powstała nasza Nagroda Odkupiciela. Wszyscy popełniamy błędy, w tym bardzo dużo nas. Ponieważ naszym mottem jest „Own Your Bad”, zdajemy sobie sprawę, że my sami również musimy sprostać temu wyzwaniu.

brzmi oświadczenie Johna Wilsona

Tegoroczni laureaci Złotych Maliny zostaną ogłoszeni dzień przed rozdaniem Oscarów, 11 marca.

Źrodło: variety.com