Przełomowy rekord "Avatara: Istota wody"! Ponad 3 miliony widzów w polskich kinach! 0

Kino znów na fali! Avatar: Istota wody bije rekordy popularności na całym świecie, w Polsce film zgromadził już ponad 3 milionów widzów! Frekwencyjny sukces arcydzieła Jamesa Camerona przypieczętowany został właśnie nominacjami do tegorocznych Oscarów, w tym za najlepszy film roku.

Od połowy grudnia widzowie tłumnie odwiedzają kina, by zanurzyć się w niesamowitym świecie Pandory. Ta spektakularna produkcja została wyróżniona przez oscarowe gremium w aż czterech kategoriach: najlepszy film, dźwięk, scenografia i efekty specjalne. Kto jeszcze nie widział filmu, powinien czym prędzej go obejrzeć w kinie i koniecznie w 3D!

Nowe perypetie Jake’a, Neytiri i ich rodziny zachwyciły wielbicieli serii. Za sukcesem filmu Avatar: Istota wody stoi nie tylko wciągająca historia, lecz także porywające efekty wizualne, intrygujący świat dopracowany w najdrobniejszych szczegółach oraz sprawne, nowatorskie sposoby opowiadania. Dzięki nim film znakomicie się ogląda, a widz może przeżyć historię w taki sposób, jakby znalazł się w samym środku wydarzeń. Avatar: Istota wody to coś więcej niż tylko fabularna kontynuacja kinowego przeboju wszech czasów. To niezaprzeczalny przełom w dziedzinie efektów audiowizualnych oraz w prowadzeniu kinowej narracji. Oto historia kinematografii, która tworzy się na naszych oczach.

Avatar: Istota wody to wspaniała opowieść i kontynuacja serii, która budzi emocje i którą miliony widzów na całym świecie darzą sentymentem. Produkcja, która pozwala odbyć niebywale realistyczną podróż do innego świata, poczuć jego niepowtarzalną, jedyną w swoim rodzaju atmosferę, zrozumieć jego mieszkańców i wzruszyć się ich losem. A przecież właśnie o to przede wszystkim chodzi w kinie. Warto więc dołączyć do rekordowo licznego grona kinomanów – tylko w Polsce już ponad 3-milionowego – i doświadczyć tego wszystkiego na własnej skórze, oglądając film na wielkim kinowym ekranie.

Źrodło: The Walt Disney Studios