Próba naprawy relacji ojca z synem w zwiastunie "I Love My Dad"

Zapraszamy do obejrzenia polskiego zwiastuna I Love My Dad, produkcji o niełatwej relacji pomiędzy ojcem a synem, który był najlepszym film ostatniej edycji prestiżowego festiwalu SXSW, zdobył także uznanie na American Film Festival.

kadr z filmu "I Love My Dad"

Film Jamesa Morosiniego, w którym zresztą sam wciela się w rolę Franklina, to pełna empatii opowieść o życiowych wrażliwcach. Ujęta w formułę komedii historia w subtelny sposób eksploruje temat międzyludzkich relacji, potrzeby komunikacji, wywołując zarówno uśmiech, jak i wzruszenie. Gdy Franklin zrywa wszelkie kontakty z ojcem, zdesperowany starszy z mężczyzn nie może się z tym pogodzić. Posunie się do fortelu, by być na bieżąco z tym, co dzieje się w życiu wrażliwego, nieco samotnego chłopaka. Z pomocą nieoczekiwanie przyjdzie mu technologia. Nie widząc innej możliwości, Chuck wymyśla fałszywe konto w mediach społecznościowych, by mieć swojego syna na oku. Podszywa się pod atrakcyjną kelnerkę i nawiązuje z chłopakiem nić porozumienia. Sytuacja jednak komplikuje się z chwilą, gdy zauroczony dziewczyną Franklin za wszelką cenę będzie chciał się spotkać. To moment, w którym do starszego z bohaterów zaczyna dochodzić, że mając dobre intencje i chcąc jedynie pomóc, mógł tak naprawdę zaszkodzić.

W obsadzie znajdują się wspomniany James Morosini, a także Patton Oswalt, Claudia Sulewski, Lil Rel Howery, Amy Landecker oraz Rachel Dratch.

Film w polskich kinach od 17 marca 2023 roku.

Źrodło: Aurora Films