"Wampir Reginald" dostępny w Polsce. Serial zadebiutuje na SCI FI 0

Ubiegłej jesieni na Syfy swoją premierę miał serial Wampir Reginald. Ten komediowy horror o wampirach, zyskał wystarczającą popularność, aby odnowić go na drugi sezon, a do tego pojawiła się informacja, że będziemy mogli go obejrzeć również naszym kraju.

kadr z serialu "Wampir Reginald"

Bohaterem serialu jest Reginalda (Jacob Batalon), który zdecydowanie nie jest przeciętnym wampirem. Został niedawno wprowadzony do stada przez tajemniczego Maurice’a (Mandela Van Peebles), jednak daleko mu do bycia smukłym, eleganckim czy przystojnym. Powierzchowne wampiry uważają, że ten nowicjusz nie pasuje do ich grona. Reginald, niepożądany świeżak w społeczności, w której dobrze wyrzeźbione kości policzkowe liczą się bardziej niż czarujący charakter, stara się dostosować do wymagań wampiryzmu, takich jak nowa dieta. Jednak w trakcie tego procesu uczy się również zaskakujących rzeczy na temat swoich ukrytych zdolności.

Serial stacji Syfy powstał na podstawie książek z serii Fat Vampire autorstwa Johnny’ego B. Truanta. W Polsce produkcję będziemy mogli obejrzeć w każdą środę o 22:00 na kanale SCI FI. Start 1 lutego 2023 roku. Pierwszy sezon składa się z 10 epizodów.

Źrodło: SCI FI