Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Wybitna "Sukcesja" powraca! Oto zapowiedź 4. sezonu 0

HBO Max szykuje swoich fanów na premierę 4. sezonu jednego z najwybitniejszych seriali wszech czasów – Sukcesji. W dalszej części artykułu znajdziecie najnowszy teaserowy zwiastun nowej serii.

Sukcesja jest niczym szachownica, gdzie każdy ruch jest kluczowy przy finałowym rozstrzygnięciu. Serial z nowym sezonem powróci już 26 marca. Na razie łapcie najnowszy teaserowy zwiastun serialu HBO Max!

Historia rodziny Royów, czyli Logana Roya oraz czworga jego dorosłych dzieci, do których należy firma Waystar Royco – jedna z największych korporacji mediowych na świecie. Akcja rozgrywa się w Nowym Jorku i przybliża widzom losy i rozterki, z którymi muszą się zmierzyć członkowie tej wpływowej rodziny. Teraz waży się ich przyszłość, bo starzejący się ojciec, będący także głową firmy, zaczyna wycofywać się z działalności. Roy Logan (Brian Cox) – nieprzejednany i wpływowy mężczyzna, z trzecią żoną Marcią (Hiam Abbass) u boku, twardą ręką zarządza należącą do rodziny, globalną korporacją mediową. Ma czworo dzieci z poprzednich dwóch związków. Kendall Roy (Jeremy Strong), starszy syn Logana z drugiego małżeństwa, jest obecnie prezesem jednego z oddziałów firmy i jego oczywistym następcą. Roman Roy (Kieran Culkin), młodszy brat Kendalla, który nie pracuje już w Waystar, jest szczerym i rozrywkowym mężczyzną. Siobhan „Shiv” Roy (Sarah Snook), jedyna córka Logana i zarazem najmłodsze jego dziecko, rozwija swoją karierę w polityce. Natomiast Connor Roy (Alan Ruck), najstarszy syn i jedyne dziecko z pierwszego małżeństwa, wiedzie spokojne życie w Nowym Meksyku, z dala od rodziny. Napięcia i tarcia rodzinne wzmagają się, gdy na imprezie urodzinowej Logana dochodzi do kłótni i zaczyna się walka o władzę – między ojcem a synem, a także między samym rodzeństwem.

Źrodło: HBO Max