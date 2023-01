Obsadzono role Posejdona i Zeusa w serialu Disney+ ''The Percy Jackson and the Olympians'' 0

Trwają już prace nad serialem Disney+ The Percy Jackson and the Olympians. Fabuła tej produkcji opiera się na literackiej serii autorstwa Ricka Riordana. Większość obsady jest już znana. Trwały poszukiwania aktorów, którzy wcielą się w Posejdona i Zeusa. Właśnie ogłoszono nazwiska odtwórców tych ról.

Toby Stephens, serial ''Piraci''

W Posejdona, boga mórz i ojca głównego bohatera wcieli się Toby Stephens, aktor którego kojarzyć możecie z serialu Piraci i Zagubieni w kosmosie. Zaś boga Olimpu, Zeusa sportretuje czarnoskóry aktor Lance Reddick. Ostatnio oglądać mogliśmy go w serialu Resident Evil: Remedium oraz filmie Godzilla vs. Kong. Tytułowego bohatera portretuje zaś Walker Scobell, młody aktor znany z Projektu Adam.

Tak prezentuje się cała trójka:

W innych greckich bogów wcielą się: Jason Mantzoukas jako Dionizos, Adam Copeland jako Ares, Jay Duplass jako Hades, Lin-Manuel Miranda jako Hermes i Timothy Omundson jako Hefajstos.

Serial opowie o losach młodego chłopaka, którego ojcem jest Posejdon. Niestety musiał on opuścić swoją ukochaną jeszcze przed narodzinami syna dla ich bezpieczeństwa. Percy poznał prawdę o swoim dziedzictwie dopiero po skończeniu 12 lat. Chłopak nie radząc sobie jeszcze z nowo odkrytymi mocami oskarżony zostaje o kradzież pioruna Zeusa. Percy musi teraz przemierzyć Amerykę, aby znaleźć skradziony przedmiot i przywrócić porządek na Olimpie oraz oczyścić się z zarzutów.

Serial The Percy Jackson and the Olympians reżyseruje James Bobin na podstawie scenariusza Riordana i Jona Steinberga.

Źrodło: Variety