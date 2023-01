HBO oficjalnie zamawia 2. sezon "The Last of Us" 0

Telewizyjna adaptacja uznanej gry wideo autorstwa Naughty Dog odniosła ogromny sukces, a teraz HBO oficjalnie zamówiono 2. sezon The Last of Us.

kadr z serialu "The Last of Us"

Ten ruch nastąpił po tym, jak The Last of Us miał drugi co do wielkości debiut HBO. Premierowy odcinek serialu przekroczył oglądalność na poziomie 22 miliony widzów. Nie wiadomo jeszcze, ile odcinków będzie miał drugi sezon, ale prawdopodobnie rozpocznie się adaptacja drugiej gry z serii — The Last of Us Part II.

Jestem zaszczycony i szczerze mówiąc przytłoczony, że tak wiele osób dostroiło się i przyłączyło do naszej opowieści o podróży Joela i Ellie. Współpraca z Craigiem Mazinem, naszą niesamowitą obsadą i ekipą oraz HBO przerosła moje i tak już wysokie oczekiwania. Teraz mamy absolutną przyjemność, że możemy to zrobić ponownie w drugim sezonie! Dziękuję w imieniu wszystkich pracowników Naughty Dog i PlayStation!

powiedział producent wykonawczy Neil Druckmann

Akcja The Last of Us rozgrywa się 20 lat po zniszczeniu współczesnej cywilizacji. Joel (Pedro Pascal), zatwardziały ocalały, zostaje zatrudniony do przemycenia Ellie (Bella Ramsey), 14-letniej dziewczynki, z opresyjnej strefy kwarantanny. To, co zaczyna się jako drobna praca, wkrótce staje się brutalną i rozdzierającą serce podróżą, ponieważ oboje muszą przemierzać Stany Zjednoczone i polegać na sobie nawzajem.

