Amazon zamawia serial "Tomb Raider". Na pokładzie scenarzystka nowego Bonda 0

Lara Croft zmierza z amazońskiego lasu deszczowego do Amazon Studios. Seria Tomb Raider powróci w formie serialu telewizyjnego, którego scenariuszem i producentem wykonawczym jest Phoebe Waller-Bridge odpowiedzialna za film Nie czas umierać, także serial Fleabag.

kadr z filmu "Tomb Raider"

Według informacji franczyza oparta na grach wideo znalazła nowy dom w Amazon i scenarzystkę w postaci Waller-Bridge, obecnie nie jest jasne, czy wystąpi ona również jako aktorka. W zeszłym roku poinformowano, że MGM straciło prawa do serii Tomb Raider, rozpoczynając wojnę przetargową o franczyzę. Amazon najwyraźniej wygrał tę wojnę, co zaowocowało dzisiejszym ogłoszeniem.

Dla Phoebe Waller-Bridge, Tomb Raider to kolejny nowy projekt, wczoraj ogłoszono, że będzie pracowała nad adaptacją czarnej komedii Sign Here, a wkrótce będzie można ją zobaczyć, u boku Harrisona Forda w gorąco oczekiwanym tegorocznym filmie Indiana Jones i tarcza przeznaczenia.

Seria gier wideo Tomb Raider rozpoczęła się w 1996 roku i skupiała się na brytyjskiej archeolog Larze Croft, która przemierzała lochy i śmiertelne pułapki. Pierwotnie wydana przez Eidos Interactive, a później Square Enix po przejęciu Eidos, w serii było dwanaście gier, które sprzedały się w ponad 95 milionach egzemplarzy na całym świecie; najnowsza, Shadow of the Tomb Raider, została wydana w 2018 roku. Seria zaowocowała również wieloma spinoffowymi grami przenośnymi i mobilnymi, komiksami, figurkami akcji i atrakcjami w parkach rozrywki. W 2001 roku przeniosła się na duży ekran dla Paramount w filmie Tomb Raider z Angeliną Jolie w roli głównej, po sukcesie kasowym, nakręcono kontynuację w 2003 roku noszącą tytuł Lara Croft Tomb Raider: Kolebka życia.

Jednak po tym, jak druga odsłona osiągnęła gorsze wyniki finansowe, a Jolie odmówiła wznowienia tej roli, projekt został zamknięty. W 2018 roku postanowiono powrócić do filmu z Alicią Vikander w roli głównej. Vikander i producenci filmu byli chętni do zrobienia kontynuacji, nawet zatrudniając Mishę Green jako reżysera, ale plany się nie powiodły, w wyniku czego prawa do franszyzy pojawiły się na rynku.

Źrodło: hollywoodreporter.com