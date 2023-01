Demoniczny koroner w zwiastunie horroru "Play Dead" 0

fragment plakatu filmu "Play Dead"

Studentka kryminologii Chloe pozoruje własną śmierć, by wniknąć do kostnicy. Ta śmiała akcja to jedyna szansa na przejęcie dowodu, który mógłby obciążyć jej brata w sprawie o morderstwo. Gdy Chloe wybudza się w zimnym prosektorium, odkrywa, że zatrudniony tam koroner prowadzi na boku makabryczną działalność. Okazuje się, że najbardziej przerażającą rzeczą w kostnicy nie są martwi, lecz żywi.

W obsadzie znajdują się m.in. Bailee Madison, Jerry O’Connell, Anthony Turpel, Chris Butler, Chris Lee i Jorge-Luis Pallo. Film został wyprodukowany przez Adama Masona, Lucasa Jaracha, Bradleya Pilza i Johannesa Robertsa. Producentami wykonawczymi są Nicolas Chartier, Jonathan Deckter, Adam Hendricks, Greg Gilreath i Simon Boyes. Scenariusz napisali wspólnie Simon Boyes i Adam Mason, których znamy m.in z Songbird. Rozdzieleni.

Światowa premiera filmu miała miejsce pod koniec zeszłego roku, ta produkcja ma również trafić do naszych kin, premiera ustalona jest na 10 lutego 2023 roku.

Źrodło: Forum Film