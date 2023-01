Pierwszy zwiastun filmu ''The Boogeyman'' 0

W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun horroru The Boogeyman. Produkcja ta jest adaptacją jednego z pierwszych opowiadań mistrza grozy Stephena Kinga.

fragment plakatu promującego film ''The Boogeyman''

The Boogeyman jest oparty na opowiadaniu opublikowanym po raz pierwszy w 1973 roku. Potem historia ta znalazła swoje miejsce w zbiorze '’Nocna zmiana'’ wydanym w 1978 roku. Nastolatka i jej młodsza siostra, wciąż wstrząśnięte tragiczną śmiercią matki, są nękane sadystyczną obecnością w swoim domu. Ich ojciec z zawodu terapeuta sam ledwo radzi sobie z własnym bólem, nie dając dzieciom zbyt wielkiego wsparcia. Rodzeństwo z całych sił walczy o zwrócenie uwagi pogrążonego w żałobie mężczyzny, zanim będzie za późno. Bowiem pozostawiona w ich domu przez zdesperowanego pacjenta ich ojca, przerażająca, nadprzyrodzona istota żywi się cierpieniem swych ofiar i coraz bardziej rośnie w siłę.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Film pierwotnie miał trafić jedynie na platformę Hulu. Jednak po pokazach testowych, które wypadły nadzwyczaj dobrze, zdecydowano się zmienić formę jego dystrybucji. The Boogeyman trafi więc do kin, a data jego premiery wyznaczona została na 2 czerwca. W bibliotece wspomnianego serwisu pojawi się on w późniejszym terminie.

Za kamerą The Boogeymana stanął Rob Savage. Produkcją zajął się Shawn Levy. W filmie występują Chris Messina, Sophie Thatcher, Vivien Lyra Blair, David Dastmalchian, Marin Ireland i Madison Hu.

Źrodło: Dark Horizons