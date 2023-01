Plakat i pierwsza zapowiedź anime ''Gamera: Rebirth'' 0

Gamera, inny słynny japoński potwór obok Godzilli, powraca do życia. Netflix zaprezentował pierwsze materiały promujące wyczekiwany serial anime '’Gamera: Rebirth'’.

fragment plakatu promującego anime ''Gamera: Rebirth''

Ujawniony przez japoński oddział Netflix teaser daje nam krótki pogląd na Gamerę. Materiał zdradza także liczbę odcinków oraz to z czym zmierzy się tytułowy bohater.

Anime Gamera: Rebirth składać ma się z sześciu epizodów w trakcie, których Gamerze przyjdzie zmierzyć się, aż z pięcioma różnymi Kaiju. Jedną z bestii będzie Gyaos, który w całej swojej okazałości prezentuje się na poniższym plakacie promującym projekt.

Gamera to obok Godzilli drugi najbardziej znany japoński potwór. Niestety zawsze w jej cieniu. To zmutowany przez wystawienie na działanie broni nuklearnej prehistoryczny żółw, który zieje ogniem i potrafi latać. Zadebiutował w 1965 roku. Wykreowany został jako odpowiedź wytwórni Daiei na cieszące się w tym czasie ogromną popularnością filmy od studia Toho opowiadające o Godzilli. Gamera do tej pory pojawił się łącznie w 12 filmach.

Twórców produkcji wspiera japoński reżyser Shusuke Kaneko, który w 1995 roku nakręcił film Gamera daikaiju kuchu kessen.

Netflix nie podał jeszcze daty premiery tego anime. Kiedy jednak będzie ono gotowe trafi na serwisy platformy globalnie, a nie tylko w Japonii.

Źrodło: Bloody Disgusting