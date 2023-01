Disney kasuje serial ''Tajne stowarzyszenie Nicholasa Benedicta'' 0

Disney anulował prowadzony przez Tony'ego Hale'a młodzieżowy serial Tajne stowarzyszenie Nicholasa Benedicta. Produkcja doczekała się dwóch sezonów.

Serial zadebiutował w czerwcu 2021 roku. Drugi sezon swoją premierę miał w październiku ubiegłego roku. Powody kasacji nie zostały ujawnione. Projekt zebrał dobre opinie zarówno od widzów, jak i krytyków. Tak więc prawdopodobnie na decyzję wpływ miały wyniki oglądalności.

Informację o anulowaniu serialu podał na Twitterze scenarzysta Phil Hay.

Sezon 2 oznacza koniec naszej podróży na Disney+. Jesteśmy dumni z tego co stworzyliśmy. Piękno transmisji strumieniowej polega na tym, że program działa na Disney+ i można usiąść do niego w każdej chwili. Historia ta nie zginie napisał Hay.

Fabuła serialu opiera się na książkach dla dzieci autorstwa Trentona Lee Stewarta. Po pomyślnym przejściu testów, grupka czterech utalentowanych sierot zostaje zrekrutowana przez pana Benedicta do wykonania niebezpiecznej misji. Mają uratować świat przed kryzysem, znanym jako Zatrwożenie. Reynie, Gąbek, Kate i Constance muszą dostać się do podejrzanego Instytutu, żeby odkryć, kto stoi za przekazem podprogowym. Kiedy okazuje się, że Zatrwożenie to sprawka doktora Kurtyny, dzieci z Tajnego Stowarzyszenia Nicholasa Benedicta muszą opracować plan, jak go pokonać.

Źrodło: Dark Horizons