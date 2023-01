''One Piece'' - pierwsze materiały promujące aktorską wersję słynnego anime 0

Netflix udostępnił pierwsze materiały promujące oczekiwany serial '’One Piece'’. Produkcja ta jest aktorską wersją kultowego anime, które z kolei opiera się na japońskiej mandze o tym samym tytule. Premiera serialu jeszcze w tym roku.

Ujawniony został plakat promujący produkcję, na którym widzimy pirata Monkey’a D. Luffy w czerwonej kamizelce i charakterystycznym dla siebie słomkowym kapeluszu.

Oprócz plakatu w sieci zadebiutowało także pierwsze zdjęcie. Daje nam ono spojrzenie na piątkę głównych bohaterów – Monkey’a, Zoro, Nami, Usoppa i Sanjiego. Wszyscy stoją tyłem patrząc się w kierunku pirackiego statku i zachodzącego słońca.

W rolach głównych występują Iñaki Godoy jako Luffy, Mackenyu jako Rorona Zoro, Emily Rudd jako Nami, Jacob Romero Gibson jako Usopp, Taz Skylar jako Sanji i Peter Gadiot jako Shanks. Za scenariusz i produkcję serialu One Piece powstałego dla Netflix odpowiadają Steven Maeda i Matt Owens.

Fabuła One Piece czerpie z popularnej japońskiej mangi. Serię komiksów o tej samej nazwie stworzył Eiichirō Oda. Głównym bohaterem jest Monkey D. Luffy. To młody mężczyzna, który staje na czele pirackiej załogi Słomkowego Kapelusza i wyrusza w trudną podróż, której celem jest odnalezienie legendarnego skarbu znanego jako One Piece i stanie się królem piratów. Monkey nie jest jednak zwyczajny. Dzięki zjedzeniu 'diabelskiego owocu' otrzymuje zdolność zmieniania swojego ciała w gumę.

Źrodło: ComingSoon