Krewny Michaela Jacksona wcieli się w gwiazdora w poświęconym mu filmie biograficznym 0

Antoine Fuqua pracuje nad biograficznym filmem o legendarnym muzyku, gwieździe muzyki pop – Michaelu Jacksonie. Reżyser wybrał już osobę odpowiednią do głównej roli. W Jacksona wcieli się jego bratanek 26-letni Jaafar Jackson.

Informację o tym angażu w swoich mediach społecznościowych ujawnił sam Fuqua.

Z dumą ogłaszam, że Jaafar Jackson wcieli się w Michaela Jacksona w filmowym wydarzeniu ukazującym nam dogłębną podróż człowieka, który stał się Królem Popu napisał Fugua na Instagramie.

Film powstaje dla studia Lionsgate, które szuka partnera w produkcji. Najbardziej możliwym jest Sony, które odpowiada za dokument o Michaelu Jacksonie This Is It. Jest on zapisem nagrań z serii prób przed zaplanowanymi w Londynie koncertami, w trakcie których Król Popu zmarł.

Jaafar Jackson podobnie jak jego sławny wujek, udziela się w przemyśle muzycznym. Jest piosenkarzem i autorem tekstów. Śpiewa i tańczy od 12 roku życia. Według Fuqua to idealny kandydat do odegrania postaci Króla Popu. A Wy co sądzicie o tym angażu?

Dla Fuqua nie będzie to pierwsze biograficzne dzieło jakie wyreżyseruje. Stanął już za kamerą Nazywam się: Muhammad Ali, filmu o jednym z najlepszych na świecie pięściarzy.

Źrodło: Instagram