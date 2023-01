Will Smith powróci do roli Dżina w kontynuacji ''Aladyna'' 0

Trwają pierwsze prace przygotowawcze do powstania kontynuacji filmu Aladyn z 2019 roku. Pomimo, iż produkcja zyskała dość mieszane opinie to przyniosła ogromny kasowy sukces. Nic więc dziwnego, że twórcy planują sequel. Z tego co udało nam się dowiedzieć to w kontynuacji do roli Dżina powróci Will Smith, który w roli tej odnalazł się genialnie.

Rola Dżina w sequelu ma być większą, niż w oryginalnym filmie. Zdjęcia do kontynuacji rozpocząć mają się pod koniec tego roku. To jak na razie wszystkie informacje odnośnie powstającego projektu. Nie wiemy czy do swoich ról powrócą Mena Massoud i Naomi Scott, odtwórcy ról Aladyna i Dżasminy. Również powrót Guy'a Ritchie na stanowisko reżysera stoi pod znakiem zapytania.

Aladyn to uroczy rozrabiaka, którego domem są ulice miasta Agrabah. Pragnie porzucić życie drobnego złodziejaszka, ponieważ wierzy, że został stworzony do ważniejszych rzeczy. Na drugim krańcu miasta Księżniczka Dżasmina, córka Sułtana, żyje swoimi marzeniami. Pragnie doświadczać świata poza pałacowymi murami i wykorzystywać swoją pozycję w służbie poddanym swojego ojca, który jednak wykazuje się nadopiekuńczością i nie pozwala jej na zbyt wiele. Głównym zajęciem Sułtana jest szukanie odpowiedniego męża dla Dżasminy. Natomiast Dżafar, jego lojalny i zaufany zausznik, a do tego potężny czarnoksiężnik, jest poirytowany sułtańską obojętnością na przyszłość państwa i obmyśla plan przejęcia tronu. Aladyn przybywa Dżasminie na pomoc, gdy ta przebrana za prostą dziewczynę odwiedza targowisko. Chłopak zostaje z miejsca zauroczony jej urodą i temperamentem. Nie ma jednak pojęcia, kim ona naprawdę jest. Śledząc dziewczynę, która powraca do pałacu, zostaje przypadkowo zamieszany w spisek Dżafara, a w jego ręce trafia lampa oliwna przeznaczona dla czarnoksiężnika. Bohater niechcący wywołuje zamkniętego w niej Dżina – kolorową postać nie z tego świata. Swoją mocą spełnia on życzenie Aladyna i zamienia go w kogoś godnego miłości Dżasminy oraz szacunku Sułtana – Księcia Alego. Aladyn i Dżin zaprzyjaźniają się, a Dżasmina poddaje się ich urokowi. W trójkę wyruszą w niebezpieczną, ale i pasjonującą podróż.

Film Aladyn przy budżecie wynoszącym 183 miliony dolarów zarobił na całym świecie ponad miliard stając się dziewiątym najbardziej dochodowym filmem 2019 roku.

Źrodło: The Sun