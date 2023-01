Showtime kasuje serial "American Gigolo" po pierwszym sezonie 0

Niespodziewana fuzja Showtime i Paramount+ już przelała krew. Serial American Gigolo, z udziałem Jona Bernthala, został skasowany już po pierwszym sezonie.

baner promujący serial "American Gigolo"

American Gigolo, obok Let the Right One In i Three Women, są pierwszymi ofiarami dwóch konsolidujących się streamerów. Podczas gdy Let the Right One In i Three Women mogą znaleźć inne domy, perspektywy dla Amerykańskiego żigolaka są bardziej ponure. Ten dramat od samego początku był niespokojną produkcją; serial został po raz pierwszy zamówiony w 2016 roku, ale do realizacji doszło dopiero kilka lat później, z Rayem Donovanem i producentem Heartland Davidem Hollanderem jako showrunnerem. Twórca został jednak zwolniony w związku z zarzutami niewłaściwego postępowania i zastąpiony przez Davida Bar Katza. Sam Bar Katz odszedł kilka tygodni później, co spowodowało dwutygodniowe zatrzymanie produkcji. W wyniku zamieszania za kulisami seria z dziesięciu odcinków została zmniejszona do ośmiu; serial zadebiutował pod koniec ubiegłego roku.

Serial jest przeróbką dramatu kryminalnego Paula Schradera z 1980 roku w stylu neo-noir Amerykański żigolak, gdzie Richard Gere wcielił się w Juliana Kaya, który zostaje wrobiony w morderstwo; film odniósł komercyjny sukces, uczynił Gere gwiazdą i dał początek przebojowej ścieżce dźwiękowej Giorgio Morodera.

W serialu główny bohater Julian Kaye wychodzi na wolność. W zupełnie nowym dla siebie świecie będzie walczył o znalezienie swojego miejsca we współczesnym seksbiznesie panującym w Los Angeles. W międzyczasie będzie także starał się dowiedzieć prawdy o sytuacji, która wysłała go do więzienia lata temu. Julian będzie miał także nadzieję na ponowne zejście się z Mitchelle, która jest jego jedyną, prawdziwą miłością. Mężczyzna ma także pewne podejrzenia co do jej obecnego męża. Uważa, że jest on tym, który przed laty wrobił go w morderstwo.

Źrodło: deadline.com