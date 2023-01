"Dexter: New Blood" kolejną ofiarą Showtime, nie będzie 2. sezonu 0

Reboot kultowej serii Dexter zatytułowany Dexter: New Blood został anulowany przez Showtime po zaledwie jednym sezonie, pomimo dobrych opinii. Zamiast tego sieć przygląda się serii prequeli w tym samym wszechświecie, która podążałaby za młodszą wersją tytułowej postaci.

fragment plakatu serialu "Dexter: New Blood"

Decyzja jest zaskakująca, biorąc pod uwagę, że New Blood był jednym z najczęściej oglądanych programów Showtime w 2022 roku. Showtime niedawno połączył się z Paramount +, a obecnie zunifikowany streamer podobno rozważa szereg nowych programów z uniwersum Dextera, w tym wspomnianą serię prequeli.

Finał Dexter: New Blood zakończył się morderstwem Dextera Morgana granego przez Michaela C. Halla, co sugeruje, że sezon był rzeczywiście prawdziwym i ostatecznym finałem serii. Mimo to nie wiadomo było, czy Dexter będzie kontynuowany, a do tego showrunner Clyde Phillips wyraził zainteresowanie powrotem na kolejny sezon. Niestety, wygląda na to, że do tego nie dojdzie.

Przypomnijmy, że serial Dexter: New Blood rozgrywa się 10 lat po tym, jak Dexter Morgan zaginął w trakcie huraganu. Najbardziej sterylny rzeźnik z Miami przybrał nową tożsamość. Pod przybranym nazwiskiem Jim Lindsay mieszka i pracuje jako sprzedawca w sklepie Fred’s Fish & Game, w małym miasteczku w stanie Nowy Jork. Czy nowe otoczenie to nowe życie dla Dextera? Czy opanował swoją, opakowaną w próbę wymierzania sprawiedliwości, potrzebę mordu?

