Jane Fonda i Lily Tomlin łączą siły by dokonać morderstwa w zwiastunie "Moving On" 0

Film zatytułowany Moving On skupi się wokół komediowego duetu Lily Tomlin i Jane Fonda, czyli dwójki starych przyjaciółek, które zmagają się z utratą koleżanki. Zapraszamy do obejrzenia zapowiedzi.

kadr z filmu "Moving On"

Claire (Fonda) rekrutuje swoją dawno zaginioną koleżankę Evelyn (Tomlin), by zamordowała męża ich zmarłej przyjaciółki, Howarda (McDowell). Chociaż powód mściwego zabójstwa nie jest od razu jasny, wiemy, że wojna Claire z Howardem trwała przez dziesięciolecia, a Claire w końcu poczuła się wolna, by go zabić teraz, gdy jej przyjaciółka zmarła. Pod koniec odkrywamy, że nienawiść Claire do Howarda wynika z jej przekonania, że ​​zerwał jej związek z jej byłym kochankiem (Roundtree). Chociaż minęły lata, odkąd byli tak uwikłani w swoje życie, spiski morderstw zbliżają ludzi, a Evelyn i Claire szybko wracają do swoich starych nawyków.

Za reżyserię filmu odpowiada Paul Weitz, który jest także autorem scenariusza oraz producentem obok Stephanie Meurer, Dylana Sellersa, Andrew Miano i Chrisa Parkera.

Światowa premiera filmu Moving On planowana jest na 17 marca 2023 r.

Źrodło: collider.com