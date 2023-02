Maciej Musiał i Roma Gąsiorowska w adaptacji powieści ''Dzisiaj śpisz ze mną'' - zobacz zwiastun 0

Netflix zaprezentował zwiastun filmu Dzisiaj śpisz ze mną. Produkcja ta jest adaptacją powieści o tym samym tytule Anny Szczypczyńskiej, znanej blogerki, której strona Panna Anna Biega inspiruje tysiące kobiet.

Roma Gąsiorowska, ''Serce nie sługa''

Dzisiaj śpisz ze mną to piękna, zmysłowa opowieść o marzeniach, trudnych wyborach i odpowiedzialności. Nina ma poukładane życie: dobrą pracę, piękne córki i kochającego męża. Jednak z czasem czar w jej związku prysł. Kiedy małżeństwo Niny przeżywa kryzys, przypadkowo spotyka w pracy młodego i przystojnego stażystę, w którym rozpoznaje swoją dawną miłość. Jan wywraca jej świat do góry nogami i budzi w niej dziewczynę, którą była kiedyś, zanim została wzorową żoną i matką. Kobieta rzuca się w wir namiętnego romansu. Ten jednak nie może trwać wiecznie. Nina będzie musiała podjąć tą jedyną, właściwą decyzję, co nią będzie? Czy podjęcie takowej jest w ogóle możliwe?

W rolach głównych występują Roma Gąsiorowska, Maciej Musiał i Wojciech Zieliński. Film wyreżyserował Robert Wichrowski. Pracował on na scenariuszu Anny Janyska.

Premiera Dzisiaj śpisz ze mną 1 marca – tylko na Netflix.

Źrodło: Netflix