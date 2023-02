Kobiety, które rażą prądem - Toni Collette w zwiastunie serialu ''The Power'' 0

Platforma Amazon Prime Video opublikowała pierwszy zwiastun serii science fiction The Power. Jej fabuła opiera się na nagradzanej powieści Naomi Alderman o tym samym tytule.

Akcja The Power rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Wszystkie młode kobiety zyskały bardzo niezwykłą zdolność. Umią one bowiem uwalniać wstrząsy elektryczne z palców. Umiejętności tej nie da się w żaden sposób odebrać. Jest ona dziedziczona i wrodzona. Dzięki niej kobiety stały się płcią dominującą.

The Power przeniesie się w różne zakątki kuli ziemskiej, od Londynu, po Seattle, Nigerię, aż do Europy Wschodniej. Zobaczymy jak coś co początkowo przypominało mrowienie, urosło i całkowicie wywróciło równowagę sił na świecie.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Pierwszy sezon The Power składa się z 10 odcinków. Jego scenariusz napisała sama Alderman. Za kamerą stanęła zaś Reed Morano mająca na swoim koncie kilka odcinków Opowieści podręcznej oraz thriller Sekcja rytmiczna. W rolach głównych występują Toni Collette, Auli'i Cravalho, John Leguizamo, Toheeb Jimoh, Josh Charles, Eddie Marsan, Ria Zmitrowicz i Raelle Tucker.

Premiera serialu na platformie Amazon Prime Video już 31 marca. Finał sezonu wyemitowany zostanie 12 maja.

