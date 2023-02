NBC odnawia serial ''La Brea'' na 3. sezon 0

Stacja NBC wraz z debiutem drugiej serii przygodowego dramatu La Brea, ogłosiła przedłużenie produkcji na kolejny sezon. Jak na razie zamówionych zostało tylko sześć odcinków, jednak z możliwością ich zwiększenia jeśli zajdzie taka potrzeba.

Tym ludziom grunt usuwa się spod nóg i to dosłownie. W Los Angeles nagle i w niewytłumaczalny sposób pojawia się wielkie zapadlisko, które wciąż się powiększa i pochłania mieszkańców metropolii. Ci lądują na terytorium tajemniczej i niebezpiecznej pierwotnej krainy, niczym z jurajskiego parku. Nie mając innego wyjścia muszą połączyć siły, by przetrwać i znaleźć drogę powrotną. La Brea to udana serialowa produkcja śmiało łącząca survivalowe wątki z fantastyczną poetyką.

W serialu występują Natalie Zea, Eoin Macken, Jon Seda, Nicholas Gonzalez, Chiké Okonkwo, Zyra Gorecki, Jack Martin, Veronica St. Clair, Rohan Mirchandaney, Lily Santiago, Josh McKenzie, Tonantzin Carmelo i Michelle Vergara Moore. Za La Brea odpowiada David Appelbaum, który jest scenarzystą i producentem wykonawczym. Serial produkuje Keshet Studios i Universal Television.

W naszym kraju serial dostępny jest w serwisie Canal+. Mieliście okazję się już z nim zapoznać?

Źrodło: Dark Horizons