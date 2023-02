Zach Cregger producentem horroru ''Companion'' dla New Line 0

Zach Cregger, który jako reżyser i scenarzysta dał się poznać światu horrorem Barbarzyńcy, zaangażował się jako producent w kolejne filmowe dzieło z tego samego gatunku co jego debiut. Jego nazwisko widnieje przy projekcie noszącym tytuł ’’Companion’’.

Informacja ta ujawniona została zaledwie kilka dni po tym, jak dowiedzieliśmy się, że Cregger pracuje nad swoim kolejnym filmem. Ma napisać i wyreżyserować Weapons. Prawa do tego projektu ma studio New Line, podobnie jak do Companion.

Companion będzie reżyserskim debiutem Drew Hancocka, który napisał także scenariusz filmu. Fabuła obu dzieł, w które zaangażowany jest obecnie Cregger trzymana jest w ścisłej tajemnicy.

Barbarzyńcy to horror, którym Cregger zapewnił widzom niesamowite wrażenia. Opowiada on o parze nieznajomych, którzy nieświadomie wynajmują ten sam dom. Jak się na miejscu okazuje, nieproszony lokator to najmniejszy powód do strachu. Zarówno sama okolica przyprawia o ciarki, jak i dom, który jak się okazuje kryje przerażającą tajemnice.

Film okazał się kinowy hitem, zarabiając ponad 4 razy tyle ile wyniósł jego budżet. Popularnością cieszy się on także na platformie Disney+.

