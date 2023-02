Nie ma nic do stracenia. Netflix prezentuje zwiastun 3. sezonu ''Outer Banks'' 0

Płotki powracają i z pewnością zabiorą nas na nowe, niesamowite i niebezpieczne przygody. Netflix zaprezentował pełny zwiastun trzeciego sezonu Outer Banks, który z nowymi odcinkami powróci już w tym miesiącu.

Nowe przygody zabierają Płotki na Karaiby i jeszcze dalej, gdzie przyjaciele zostają wciągnięci w groźną grę rywala szukającego legendarnego zaginionego miasta. Spłukani, daleko od domu, nie mogą nikomu ufać, oprócz sobie nawzajem.

Outer Banks to opowieść o dojrzewaniu grupy bliskich przyjaciół („Pogues”) z malowniczych wysp Outer Banks w Karolinie Północnej. Po huraganie wyspy zostają pozbawione prądu na cały sezon wakacyjny. Uruchamia to łańcuch zdarzeń, który zmusza grupę nastolatków do podjęcia ważnych życiowych decyzji. Poszukiwania zaginionego ojca lidera grupy, zakazane romanse, gra o wysoką stawkę i narastający konflikt między Pogues i jej rywalami — to będzie niezapomniane lato. I jak się okazuje nie tylko jedno lato…

Twórcy i producenci wykonawczy Outer Banks to Jonas Pate, Josh Pate i Shannon Burke. W serialu występują Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathan Daviss, Rudy Pankow, Austin North, Drew Starkey oraz Charles Esten.

Trzeci sezon Outer Banks składa się z 10. odcinków. Premiera nowych epizodów już 23 lutego.

Źrodło: Netflix