Początek prac na planie adaptacji gry ''Five Nights at Freddy’s'' 0

Opracowywana przez Blumhouse adaptacja kultowej gry wideo '’Five Nights at Freddy's’’ weszła na nowy etap. Właśnie rozpoczęły się prace na planie o czym poinformował sam Jason Blum, producent wykonawczy tego projektu.

Na swoim Twitterze Blum opublikował pierwsze zdjęcie zza kulis. Z jego podpisu wynika, iż właśnie dziś ekipa rozpoczęła kręcenie adaptacji.

Film powstaje pod roboczym tytułem Bad Cupcake. Zauważyć możecie go na klapsach filmowych ukazanych na zdjęciu z Twittera.

Projekt reżyseruje Emma Tammi, dla której jest to jej drugi pełnometrażowy film w karierze, wcześniej nakręciła udany western w klimatach grozy – Demony prerii. Pracuje ona na podstawie scenariusza swojego i Scotta Cawthona oraz Setha Cuddebacka. Angaże w produkcji otrzymali Matthew Lillard, Josh Hutcherson i Mary Stuart Masterson. Blumhouse nad adaptacją pracuje z firmą Jim Henson’s Creature Shop, która specjalizuje się w efektach praktycznych. Pomoże ona w odpowiedni sposób ożywić na ekranie przerażające roboty z kultowej gry.

Twórcą gry Five Nights at Freddy’s jest Scott Cawthon. Podąża ona za losami niezbyt spokojnego ochroniarza, który zatrudnia się w przyjaznej całym rodzinom pizzerii – Freddy Fazbear’s. W trakcie swojej pierwszej nocki uświadamia sobie, że nie będzie to tak prosta robota, jak mogłoby się wydawać, ponieważ gigantyczne animatroniczne stworzenia stają się śmiertelnie niebezpieczne i mogą się poruszać, gdy nie są obserwowane.

Źrodło: Twitter