Jake Gyllenhaal na wojennej ścieżce w zwiastunie nowego filmu Guya Ritchiego 0

Studio MGM współpracujące z Amazon Studios zaprezentowało pierwszy zwiastun wojennego dramatu Guy'a Ritchiego The Covenant. Gwiazdą tej produkcji jest Jake Gyllenhaal.

fragment plakatu promującego film ''The Covenant''

Gyllenhaal wciela się w sierżanta Johna Kinley’a. Mężczyzna odbywa swoją ostatnią służbę w Afganistanie, gdzie wraz z lokalnym tłumaczem Ahmedem, w tej roli Dar Salim bada przyznany sobie teren. Jak można się spodziewać coś oczywiście pójdzie nie tak. Ich jednostka zostaje napadnięta, a Kinley i Ahmed to jedyni, którzy przeżyli. Ścigają ich wrodzy bojownicy. Kinley jest ranny, a Ahmed ryzykuje własnym życiem, aby przewieźć mężczyznę w bezpieczne miejsce.

Po powrocie do Ameryki Kinley dowiaduje się, że Ahmed i jego rodzina nie otrzymali obiecanego azylu w Ameryce. Decyduje się więc wrócić do wojennej strefy, aby ich uratować, zanim talibowie upolują ich jako pierwsi.

Oto wspomniany zwiastun:

W obsadzie filmu znajdują się także Alexander Ludwig, Antony Starr, Jason Wong, Bobby Schofield, Sean Sagar i Emily Beecham. Ritchie reżyseruje na podstawie scenariusza napisanego wspólnie z Ivanem Atkinsonem i Marn Daviesem.

Film The Covenant najpierw trafi do kin, a potem na platformę Amazon Prime Video. Data kinowej premiery to 21 kwietnia. Serwis nie podał jeszcze, kiedy tytuł pojawi się w jego ofercie.

Źrodło: Dark Horizons