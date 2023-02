"Hit-Monkey" z oficjalnym zamówieniem na 2. sezon 0

Dziś Hulu ogłosiło, że ulubiony zabójca wszystkich małp powraca: animowany serial dla dorosłych od Marvela Hit-Monkey dostał zielone światło do realizacji 2. sezonu.

kadr z serialu "Hit-Monkey"

Animacja opowiada o losach pewnej japońskiej małpy śnieżnej, która wspomagana przez ducha amerykańskiego zabójcy Bryce’a, wyrusza w poszukiwaniu zemsty. Staje się słynnym zabójcą zabójców mającym lekki problem z panowaniem nad wściekłością. Przez całą serię będziemy świadkami jak z pozoru słodka małpka uczy się poruszać pomiędzy swoją dobrą naturą, a złymi czynami jakie musi popełniać.

Hit-Monkey nadał tytułowemu bohaterowi to samo pochodzenie, co komiks. W pierwszym sezonie Hit-Monkey (głos Freda Tatasciore'a) połączył siły z duchem amerykańskiego zabójcy o imieniu Bryce Fowler (głos Jason Sudeikis), aby zmierzyć się z przestępczym półświatkiem Tokio i zemścić się na tych, którzy ich skrzywdzili. Niewiele wiadomo o nowym sezonie, ale Hit-Monkey i Bryce wyruszą w nową podróży z Japonii do Nowego Jorku. Oczekuje się, że Tatasciore i Sudeikis ponownie wcielą się w swoje postacie z pierwszego sezonu, powrócą także Olivia Munn i Ally Maki. Dodatkowo ogłoszono, że Leslie Jones dołączyła do serialu, jednak nie wiadomo jaką rolę otrzyma.

Pierwszy sezon miał swoją premierę ponad rok temu, w listopadzie 2021 roku. Większość fanów ze smutkiem założyła, że ​​został po cichu odwołany. To także ogromna niespodzianka, ponieważ serial jest częścią nieudanego wspólnego wszechświata, który był tworzony na Hulu. Hit-Monkey został po raz pierwszy ogłoszony wraz z M.O.D.O.K., Tigra & Dazzler i Howard The Duck z pomysłem, że wszystkie cztery programy połączą się w serii o nazwie The Offenders. To się nigdy nie wydarzyło, ponieważ serie Tigra & Dazzler i Howard The Duck nigdy nie powstały, a M.O.D.O.K. został odwołany po pierwszym sezonie.

