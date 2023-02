Zwiastun biografii słynnego pięściarza George'a Foremana 0

Studio Sony Pictures opublikowało zwiastun biograficznego filmu o utalentowanym pięściarzu George Foremanie. Dzieło to będzie nie lada gratką dla fanów boksu.

Za kamerą tej biografii stanął George Tillman Jr. mający na swoim koncie m.in. udany dramat Najdłuższa podróż oraz kryminał Nienawiść, którą dajesz. Projekt wywodzi się z opowiadania Dana Gordona, Franka Baldwina i Tillmana Jr. oraz scenariusza autorstwa Baldwina i Tillmana.

Film zadebiutuje jako Big George Foreman. Jednak nie jest to jego pełny tytuł, który brzmi Big George Foreman: The Miraculous Story of the Once and Future Heavyweight Champion of the World. Główną rolę odgrywa Khris Davis, znany z takich filmów jak Kosmiczny mecz: Nowa era czy Judasz i Czarny Mesjasz. Trenera i mentora Foremana, Doca Broadusa, portretuje zaś Forest Whitaker.

Poniżej wspomniany zwiastun:

George Foreman to amerykański pięściarz i pastor. Film opowie historię jego życia i kariery. Foreman znany jest z dokonania jednego z największych powrotów do zawodowego sportu. W 1973 roku zdobył swój pierwszy tytuł mistrza świata. Odebrał mu go rok później Muhammas Ali. Foreman po bliskim śmierci doświadczeniu postanowił odejść z boksu i zostać kaznodzieją. Po latach zdecydował się jednak wrócić do sportu i w 1994 roku w wieku 45 lat niespodziewanie odzyskał tytuł mistrza świata.

Premiera filmu 28 kwietnia.

