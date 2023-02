Padł pierwszy klaps na planie polskiej czarnej komedii "Horror Story" 0

W Warszawie ruszyły zdjęcia do czarnej komedii Horror Story Adriana Apanela. Główne role w filmie grają Jakub Zając i Michalina Olszańska. Pełnometrażowy debiut autora nagradzanej Stancji powstaje w Studiu Munka.

kadr z filmu "Horror Story"

Horror Story to balansująca na granicy jawy i snu, mocno przyprawiona czarnym humorem opowieść o pełnym świeżych ambicji absolwencie, który próbuje zdobyć wymarzoną pracę w korporacji. Świat ten jawi się jednak jako coraz bardziej nonsensowny i powtarzający bezmyślne schematy. Na czas szukania zatrudnienia bohater wprowadza się do taniej stancji, która przypomina dom z horrorów. Trudno zdecydować co jest jednak dla niego większym koszmarem – upiorny dom z dziwnymi lokatorami czy pełen korporacyjnych absurdów i codziennych frustracji proces zdobywania posady.

kadr z filmu Horror Story

W postać głównego bohatera Tomka wciela się Jakub Zając, który współpracował już z Adrianem Apanelem przy jego krótkometrażowej Stancji powstałej w Studiu Munka w ramach programu Trzydzieści Minut. W obsadzie znaleźli się także inni aktorzy młodego pokolenia – Michalina Olszańska, nagrodzona na ubiegłorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za debiut, Marta Stalmierska, Konrad Eleryk i Paulina Gałązka. Partnerują im ponadto wielokrotnie nagradzana ikona polskiego kina i telewizji Anna Seniuk oraz Marian Opania, a także Sebastian Perdek i Natalia Iwańska.

Prace na planie Horror Story potrwają do początku marca.

Źrodło: studiomunka.pl