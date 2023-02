Kate Winslet na pierwszym zdjęciu z serialu ''The Palace'' 0

Kate Winslet po występie w udanej serialowej produkcji Mare z Easttown, zacieśniła swoją współpracę z HBO. Aktorka jest już na planie limitowanego dramatu '’The Palace'’.

Kate Winslet, serial ''Mare z Easttown''

W sieci zadebiutowało pierwsze zdjęcie, na którym widzimy Winslet w roli autorytarnej przywódczyni.

The Palace to dramat opowiadający o autorytaryźmie. Fabuła serialu skupi się na jednym roku i przeniesie nas do murów pałacu, w którym panuje autorytarny reżim zaczynający się powoli rozpadać.

Wśród producentów wykonawczych są Will Tracy i Frank Rich, odpowiedzialni za hitową Sukcesję. Za kamerą tej miniserii stanie Stephen Frears, najbardziej znany z reżyserii biograficznego dramatu Królowa. Na ekranie oprócz Winslet ujrzymy także Matthiasa Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough, Martha Plimpton i Hugh Granta.

Winslet za rolę w Mare z Easttown otrzymała nagrodę Emmy i Złotego Globa. W tym roku tą utalentowaną aktorkę możemy podziwiać w filmie Avatar: Istota wody, będącym sequelem pamiętnego Avatara.

Źrodło: ComingSoon