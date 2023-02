J.J. Abrams i DiCaprio zajmą się adaptacją nowej książki Stephena Kinga "Billy Summers" 0

Opublikowana w 2021 roku powieść Stephena Kinga "Billy Summers" to kolejna książka mistrza grozy, która doczeka się adaptacji filmowej, a do tego wiemy, że J.J. Abrams zajmie się produkcją.

fragment okładki książki "Billy Summers"

Pierwotnym planem było zaadaptowanie Billy’ego Summersa jako limitowanej serii, ale nowe informację potwierdzają, że jednak będzie to film. JJ Abrams będzie producentem dla Bad Robot, pomagać mu będzie Leonardo DiCaprio. Autorami adaptacji są Ed Zwick i Marshall Herskovitz.

Książka trafiła także do sprzedaży w naszym kraju, wydało ją wydawnictwo Prószyński i S-ka.

OPIS KSIĄŻKI

Główny bohater to Billy Summers, który jest zabójcą do wynajęcia i to nie byle jakim, ale najlepszym w swojej branży. Odznaczony weteran wojny w Iraku i jeden z najskuteczniejszych na świecie snajperów jest również mistrzem w znikaniu bez śladu po skończonej robocie. Zlecenia przyjmuje tylko pod jednym warunkiem- celem musi być naprawdę zły człowiek. Billy jest również zapalonym czytelnikiem, który często udaje głupca, aby uśpić czujność swoich zleceniodawców i dać im fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Teraz Billy postanawia skończyć ze swoją działalnością. Przedtem musi jednak wykonać ostatnie zlecenie. W tym celu wciela się w postać powieściopisarza szukającego odrobiny spokoju w małym mieście, w którym pojawić się ma jego ostatnia ofiara. Po kilku dniach udawania, że jest pisarzem, w oczekiwaniu na odpowiedni moment do wykonania ostatniego zlecenia, Summers zaczyna pisać historię swojej burzliwej przeszłości, czasu spędzonego jako żołnierz piechoty morskiej podczas wojny w Iraku i tego, jak rozpoczęła się jego kariera płatnego zabójcy.

Źrodło: Deadline