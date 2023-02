"Bill Russell: Legenda NBA" - zwiastun dokumentu o legendarnym koszykarzu 0

Netflix wypuścił zapowiedź filmu Bill Russell: Legenda NBA, czyli dokumentu o tytułowym legendarnym graczu, który występowała na parkietach NBA oraz był czynnym działaczem społecznym.

kadr z filmu "Bill Russell: Legenda NBA"

Dokument przedstawi życie i osiągnięcia gwiazdy NBA i działacza na rzecz praw obywatelskich. Zobaczymy także inne legendy NBA i bliskich przyjaciół gracza, który zmarł w lipcu 2022 roku w wieku 88 lat. Dwuczęściowy film, wyreżyserowany przez Sama Pollarda, obejmie zarówno Russella jako koszykarza, jak i aktywisty. W zwiastunie możemy zobaczyć wypowiedzi takich graczy jak Chris Paul, Larry Bird, Isiah Thomas, Jerry West, Earvin Magic Johnson, Jalen Rose, Jayson Tatum, Kenny Smith i Renee Montgomery.

Ponieważ dokument powstał we współpracy z Russellem przed śmiercią, dokument będzie zawierał jego własne obszerne osobiste archiwa, a także ostatni wywiad, którego udzielił. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie w San Francisco, gdzie Russell pomógł swojej drużynie odnieść 56 zwycięstw z rzędu i dwa tytuły NCAA, gwiazdor mierzący 6 stóp i 9 cali został wybrany przez St. Louis Hawks jako drugi wybór draftu w 1956 roku. Jednak został sprzedany tego samego dnia do Boston Celtics, gdzie zdobył 11 mistrzostw, z których osiem miało miejsce w latach 1959-1966, co jest niezrównanym wyczynem w jakimkolwiek amerykańskim sporcie.

Poza karierą sportową Russell był orędownikiem praw Czarnych, bojkotując mecz NBA w 1961 roku, kiedy restauracja w Kentucky odmówiła przyjęcia go i jego czarnych kolegów z drużyny. Maszerował także z Martinem Lutherem Kingiem Jr. i wypowiadał się przeciwko segregacji.

Premiera na Netflix 8 lutego.

Źrodło: people.com