Powstanie film dokumentalny o życiu Paula McCartneya

Podczas sobotniego występu artystów Universal Music Group, ogłoszono wiadomość o najnowszym projekcie filmowym, którego tematem będzie członek grupy The Beatles.

mat. prasowe, HBO NYC Productions

Za realizację filmu dokumentalnego odpowiedzialny jest reżyser Morgan Neville, który w 2014 roku otrzymał Oscara za film O krok od sławy , którego tematem były historie chórzystów towarzyszącym największym gwiazdom muzyki.

Najnowszy projekt

Najnowszy film Morgana Nevilla będzie nosił tytuł "Man on the run". Zostanie sfinansowany przez MPL Communications (spółka Paula McCartneya) oraz Polygram Entertaiment, oraz wyprodukowany przez MPL, Polygram i Tremolo Prods. Film skupi się na życiu muzyka po odejściu z grupy The Beatles. Będzie zawierał wcześniej niepublikowane materiały archiwalne oraz zupełnie nowe wywiady. "Man on the run" będzie zapisem odczuć Paula po tym jak zakończył ważny etap w swoim życiu. Nie skupi się tylko na dalszej solowej karierze muzycznej mężczyzny, ale też ukaże jego relacje rodzinne. Paul McCartney po odejściu z zespołu odnalazł własny głos jako artysta solowy. Można powiedzieć, że to właśnie wtedy stworzył siebie na nowo. Stworzył takie utwory jak "Maybe I’m amazed", "Another day" czy bardzo popularne "FourFiveSeconds" we współpracy z Rihanną i Kanye Westem. Na ten moment nie znamy dokładnej daty premiery filmu. Wiadomo jedynie, że będzie miała ona miejsce w 2024 roku.

Fascynacja The Beatles

Morgan Neville nie bez powodu zainteresował się robieniem filmu na temat byłego członka The Beatles. Przyznaje, że uważa się on za wielkiego fana brytyjskiego zespołu. Śledził ich historię w książkach i filmach i uważa, że dotąd nikt nie zwrócił jeszcze uwagi na perspektywę Paula McCartneya po odejściu z zespołu. Podczas spotkania artystów Universal Music Group powiedział, że nie wahał się w podejmowaniu decyzji dotyczącej realizacji najnowszego filmu.

Kiedy Universal i Michele zadzwonili do mnie w tej sprawie, zajęło mi około trzech sekund, aby powiedzieć, że muszę to zrobić. Wydaje mi się, że to coś, do czego trenuję, odkąd skończyłem 10 lat.

Na spotkaniu został przedstawiony również teaser filmu, który można obejrzeć poniżej.

Źrodło: The Hollywood Reporter