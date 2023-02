Zapowiedź "Jestem otchłanią" adaptacji mrocznego thrillera Donato Carisiego 0

Zobaczcie zapowiedź mrocznego thrillera Jestem otchłanią – adaptacji powieści czołowego włoskiego autora kryminałów. Donato Carrisi, który jest zarówno autorem książki jak i twórcą filmu stawia nowe wyzwanie: podróż w czarną otchłań, która jest w każdym z nas.

fragment okładki książki "Jestem otchłanią"

OPIS KSIĄŻKI

Sprzątający mężczyzna wie, że właśnie w tym, co ludzie wyrzucają, kryją się ich najgłębsze sekrety. A on umie interpretować każdy wyrzucony do kosza przedmiot. I potrafi je wykorzystywać do znajdowania swoich ofiar. Żyje zgodnie z utrwalonym rytmem, bo jedynie w ten sposób może pozostać niewidzialny, być cieniem na obrzeżach świata. Tylko w rzadkie, ale jakże pamiętne wieczory pozwala sobie na odstępstwa od swoich nawyków. Wszystko zmienia się, gdy na widok tonącej dziewczynki nie może się oprzeć impulsowi i ratuje jej życie, a tym samym naraża się na to, że przestanie być niewidzialnym, oraz na gniew człowieka ukrywającego się za zielonymi drzwiami. Największym jednak zagrożeniem jest to, że uratowana dziewczynka ściąga na niego uwagę kobiety, kto nie spocznie, dopóki nie wypełni swojej misji. I jest coraz bliżej.

W obsadzie filmu znajdują się m.in. Michela Cescon, Gabriel Montesi, Sara Ciocca, Giordana Faggiano, Sergio Albelli, Lidiya Liberman, Andrea Gherpelli oraz Katia Fellin.

Film trafi w najbliższym czasie także do naszych kin.

Źrodło: Best Film