Christoph Waltz, Sam Neill oraz magia i czary w zwiastunie "The Portable Door" 0

Madman Films ujawniły zwiastun australijskiego filmu fantasy zatytułowanego The Portable Door, będącego adaptacją serii książek autorstwa Toma Holta.

kadr z filmu "The Portable Door"

Film opowiada historię dwójki stażystów, którzy rozpoczynają pracę w tajemniczej firmie J.W. Wells & Co, prowadzony przez nikczemnego Humphreya Wellsa i Dennisa Tannera. Opowieść o magii, kierownictwie średniego szczebla i dziwnych wydarzeniach w tajemniczej korporacji, która nie jest tym, czym się wydaje. Ta oparta na popularnych książkach komedia familijna zaprasza do świata fantazji i szaleństwa, w którym wszystkie zbiegi okoliczności są zaaranżowane przez bardzo dziwną firmę. Wyprodukowany przez The Jim Henson Company & Story Bridge Films.

W rolach głównych Christoph Waltz jako Wells i Sam Neill jako Tanner, z Mirandą Otto jako hrabiną Judy, Damonem Herrimanem, Sophie Wilde, Jessicą De Gouw, Rachel House, Patrickiem Gibsonem i Christopherem Sommersem.

Rozpoczęcie nowej pracy jest zawsze stresujące, ale kiedy Paul Carpenter przybywa do biura J.W. Wells, nie ma pojęcia, jakie kłopoty go czekają. Wkrótce odkryje, że pozornie szanowany zakład jest w rzeczywistości przykrywką dla złowrogiej organizacji z potężnym osobliwym planem. Wraz ze swoją nową koleżanką Sophie, Paul wyrusza na przygodę z pomocą zaczarowanego ręcznika, aby odkryć sekrety tego dziwnego przedsięwzięcia i ujawnić, co się dzieje nocą w tych ciemnych, zakazanych korytarzach.

Za reżyserię The Portable Door odpowiada Jeffrey Walker. Scenariusz napisał Leon Ford na podstawie powieści Toma Holta. Światowa premier planowana jest na 7 kwiecień 2023 roku.

Źrodło: firstshowing.net