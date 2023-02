Pokolenie Ikea to odważna opowieść o seksualności i pragnieniach współczesnych młodych dorosłych, którym łatwiej przychodzi przerzucanie się liczbą partnerów seksualnych niż przyznanie się do potrzeby miłości. Adaptacja głośnej i kontrowersyjnej książki Piotra C. to pozycja dla wszystkich, którzy chociaż raz posmakowali randkowania. Reżyseria i scenariusz Dawid Gral. Film w kinach od 3 marca.